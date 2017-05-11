''Yıldırım'ın başkanlığı düşmez çünkü...''
Spor Hukuku Uzmanı Avukat Emin Özkurt, Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Ü. Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı için ceza alsa da başkanlığının düşmeyeceğini açıkladı. Özkurt, "F.Bahçe dernek. Başkanın kim olacağına üyeler karar verir. Ama Yıldırım ceza süresince başkanlık temsil ve imza yetkisini kullanamaz" dedi.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Beşiktaş ben oğuzhanın bu yıl satılacağını ve tolgay ile yeni sözleşme yapılacağını düşünüyorum...
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misafir tşk diye bir kelime de yok dünyada.
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namık kalsın bu adam top oynar
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