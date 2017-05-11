Taraftar heyecanlandı
Trabzonspor'da transfer çalışmalarının erken başlaması taraftarları heyecanlandırdı.
Gündemdeki isimlerin alınması durumunda 50. yıl için kurulacak iddialı kadronun temellerinin atılacağını savunan taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetimi mesaj yağmuruna tuttu. Taraftarları en çok heyecanlandıran iddialar ise Startak Moskova'dan Serdar Taşçı (29-Stoper), Osmanlıspor'dan N'Diaye (26-Orta saha) ve Beşiktaş'tan Tolgay Arslan (26-Orta saha) oldu. Yönetim, üç oyuncu ve kulüpleriyle temasları sürdürüyor. Serdar'da işlem tamam, N'Diaye'nin transferinde para veya takas üzerinde durulacak. Tolgay için de Beşiktaş ile kurulan iyi ilişkilerin devreye sokulması bekleniyor.
Yunus Emre SEL
Yunus Emre SEL
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Taraftar heyecanlandı
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş ben oğuzhanın bu yıl satılacağını ve tolgay ile yeni sözleşme yapılacağını düşünüyorum...
- Madrid derbisinde Cüneyt Çakır'a büyük iş düştü
Toplam 3
Yorum
misafir tşk diye bir kelime de yok dünyada.
- ''Farkı siz verin gideyim!''
Toplam 5
Yorum
namık kalsın bu adam top oynar
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